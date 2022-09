Festival Summer Jazz: come cambiano sosta e circolazione

Il festival Summer Jazz comporterà dalle 20 alle 24 di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 settembre il divieto di sosta con rimozione in via Cavour lungo il tratto adiacente a piazza della Badia. Negli stessi giorni ma dalle 21 scatta il divieto di transito nel tratto di via Cavour compreso tra via Aurelio Saffi e via Isidoro del Lungo e nel tratto di via Guido Monaco compreso tra piazza Guido Monaco e piazza San Francesco. Saranno sempre raggiungibili la casa di cura San Giuseppe e il parcheggio di piazza del Popolo.