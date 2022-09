Fiera del lavoro: 400 profili ricercati, ultimi giorni per candidarsi

Cittadine e cittadini possono rispondere alle offerte pubblicate sul sito della Fiera (https://www.fieratoscanalavoro.it/offerte-di-lavoro-2022/), selezionando quella di proprio interesse e inviando la candidatura per il profilo prescelto. Alcune offerte di lavoro rimarranno aperte ancora qualche giorno per consentire ad interessate e interessati di candidarsi, proporsi per il colloquio con le aziende ed accedere alla fase di preselezione, che sarà a cura di ARTI, l’Agenzia regionale per l’impiego.

I centri per l’impiego comunicheranno alle candidate e ai candidati preselezionati i dettagli dell’appuntamento per svolgere i colloqui in presenza o online durante i tre giorni della Fiera. Ad oggi sono quasi 4.500 le candidature pervenute.

La manifestazione – finanziata dal Fondo sociale europeo e promossa e realizzata da Regione Toscana e ARTI – ha in cartellone un ricco programma di convegni e dibattiti che si svolgeranno in presenza presso la Sala Basilica della Fortezza.

Registrandosi sul sito della Fiera, sarà inoltre possibile partecipare a seminari online con esperti di orientamento e selezione del personale per fornire a studentesse e studenti e persone alla ricerca di un impiego strumenti per attivarsi nella ricerca del lavoro. In programma anche incontri online con alcune delle aziende partecipanti. Nei prossimi giorni sul sito della Fiera – https://www.fieratoscanalavoro.it/ – sarà reso disponibile il programma degli eventi online, con la possibilità di registrarsi.