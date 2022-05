Figline: Festival della Cultura Umanistica

di Laura Privileggi

6/7/8 maggio 2022, terzo simposio dedicato alla Cultura Umanistica. Tema: “L’essere umano tra inquietudine e ricerca.”

Al via tra due giorni in piazza Marsilio Ficino il Festival della Cultura Umanistica, tre giorni di conferenze e conversazioni con docenti, classicisti, ricercatori, musicisti, fumettisti e critici letterari. Il leitmotiv del terzo simposio è “Dal canto di Orfeo al volo di Dedalo: l’essere umano tra inquietudine e ricerca”.

Un’iniziativa promossa dall’Accademia Marsilio Ficino e dall’Istituto Paritario Marsilio Ficino, in collaborazione con il Comune di Figline e Incisa Valdarno e la Pro loco Marsilio Ficino di Figline. In questi giorni fervono in piazza i preparativi dove è già stata installata una nuova pedana, relatori, ospiti e pubblico si potranno confrontare seduti su delle comode sedie color grigio scuro abbinate perfettamente al legno grezzo e naturale del pavimento. La pedana è stata realizzata per rendere la pavimentazione orizzontale e pianeggiante visto che la superficie della piazza ha un leggera inclinazione.

Un ottimo lavoro di squadra per far si che il Festival, dopo due anni di assenza causa la pandemia, oltre ai suoi profondi contenuti, sia di piacevole accoglienza.