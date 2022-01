Figline Incisa Valdarno: rinviata la data per candidarsi come volontari al Servizio Civile

La scadenza del bando, inizialmente prevista per la fine di gennaio, è stata infatti prorogata a livello nazionale da un Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Ci sarà tempo fino al 10 febbraio per candidarsi come volontari al Servizio civile universale, nel Comune di Figline Incisa.

La scadenza del bando, inizialmente prevista per la fine di gennaio, è stata infatti prorogata a livello nazionale da un Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Per il Comune di Figline Incisa sono previsti due progetti: il primo, “Culturalmente attivi”, coinvolgerà quattro volontari nell’organizzazione e nella promozione degli eventi patrocinati dal Comune e delle altre attività (a tema arte, teatro, lettura, musica e fotografia) curate dall’ufficio Cultura e Marketing territoriale. I volontari saranno anche formati sull’archiviazione dei libri e sul sistema di rete interbibliotecario, in modo che possano essere autonomi nella relazione con l’utenza delle biblioteche comunali e nell’organizzazione di laboratori e iniziative adatte a tutte le età.

L’altro progetto si chiama “Comunità solidali” ed è rivolto a due volontari che affiancheranno l’ufficio Politiche sociali del Comune in attività preventive o migliorative della qualità della vita dedicate ad anziani, minori, giovani e disabili in particolari situazioni di disagio economico, psicofisico o relazionale. Le selezioni saranno curate da Arci Servizio Civile, in qualità di ente promotore dei progetti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede locale al numero 3395405878 oppure alla mail [email protected].

Si consiglia di presentare domanda con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del bando, onde evitare errori di caricamento delle domande di partecipazione causati dal sovraccarico di richieste. In questi giorni e fino alla scadenza del bando, i cinque “civilisti” attualmente in servizio presso il Comune di Figline Incisa saranno a disposizione di tutti gli aspiranti candidati per rispondere ai loro dubbi, domande e curiosità su tutto quel che riguarda il Servizio civile universale.