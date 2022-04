Figline: la piscina non riapre

di Laura Privileggi

“La notizia che non volevamo sentire ma che purtroppo è arrivata: i corsi di nuoto per questa stagione, non ripartiranno, per consentire lavori di messa in sicurezza della struttura.

Una doccia fredda per la nostra società, dopo due anni difficili causa pandemia si aggiunge questo misfatto che ci farà stare fermi fino all’inizio della prossima stagione.

Cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di ripartire a testa alta e di farci trovare pronti e preparati per la nuova stagione.

L’augurio è sempre quello di rivederci il prima possibile in piscina, consapevoli dei forti legami che abbiamo creato con tutti voi durante questi anni di attività.

La piscina era, è e sarà un luogo fondamentale per qualsiasi comunità, ed è giusto tutelarla e cercare di migliorarla.”

Quindi, la stagione natatoria fanno sapere a malincuore gli insegnati della Piscina di Figline, Circolo Nuoto Firenze, di via Morandi 2, per il momento è interrotta ma non per sempre. L’appuntamento è molto probabilmente rimandato a settembre.

In seguito al distacco di elementi non strutturali dal soffitto degli spogliatoi e ad ulteriori verifiche tecniche, fa sapere l’Amministrazione Comunale di Figline Incisa, è emersa la necessità di effettuare una manutenzione straordinaria sull’intero impianto.

Sono terminati i saggi tecnici sul controsoffitto dove, la scorsa settimana, si è verificato un distacco di parti (non strutturali) negli spogliatoi, subito ripristinato in via provvisoria dagli operai comunali.

Le verifiche tecniche, effettuate sull’intero impianto sportivo, hanno evidenziato l’opportunità di effettuare degli interventi di antisfondellamento.

Per questo motivo, seppur in assenza di rischi sulla sicurezza dell’edificio, la piscina rimarrà chiusa fino al completamento degli interventi, che saranno affidati e realizzati nel minor tempo possibile, nell’ottica di rendere la piscina utilizzabile già per la prossima stagione sportiva.

Ricordiamo che la piscina di Figline è stata inaugurata alla fine degli anni ’70 insieme alla realizzazione dell’edificio scolastico soprastante.