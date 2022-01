Finalmente il Palio di San Rocco a Figline

Ritorna dunque il premio piu’ ambito: l’arazzo dedicato alla contrada vincitrice.

La storica festa del perdono, prevista per il prossimo mese di settembre sarà ancora una volta determinata dal quell’ornamento così importante Figline .

C’è tempo fino al 12 febbraio per presentare i bozzetti, partecipare al bando indetto dalla Pro Loco Marsilio Ficino e per realizzare ed assegnare il premio alla Contrada che vincerà il 49° Palio di San Rocco, la tradizionale sfida cavalleresca tra le quattro Contrade di Figline che, come da tradizione, sarà l’appuntamento clou durante la kermesse. All’artista vincitore andrà un premio in denaro da 600 euro.

Chiunque può partecipare al concorso con un proprio bozzetto originale. Il bozzetto deve misurare 50×25 centimetri, deve essere realizzato a mano e raffigurare un’iconografia che richiami la città di Figline e il Palio di San Rocco, oltre a contenere gli stemmi delle quattro Contrade e la scritta “Quarantanovesimo Palio di San Rocco Città di Figline”.

I bozzetti dovranno essere accompagnati da una presentazione scritta dell’autore, in busta chiusa, nella quale siano riportati nome e cognome, una breve biografia, un recapito telefonico e un indirizzo per ricevere eventuali comunicazioni.

Per partecipare al concorso è necessario versare alla Pro Loco un contributo di 20 euro, direttamente a mano al momento della presentazione del bozzetto o tramite bonifico intestato a Banca Cambiano 1884 Spa, con IBAN IT97I0842505463000031134851 e indicando come causale “Consegna bozzetto Palio 2022”. In caso di bonifico, la ricevuta andrà aggiunta alla documentazione richiesta.

I bozzetti devono essere consegnati all’ufficio della Pro Loco Marsilio Ficino presso Palazzo Pretorio, in piazza San Francesco 16 a Figline (aperto il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12), di persona o spediti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

I lavori saranno valutati da una Commissione composta dal presidente della Pro Loco Alberto Bettini e da esperti d’arte. Il vincitore sarà proclamato entro il 16 febbraio. Ciascun artista garantisce l’originalità della propria opera si impegna a non pubblicare, diffondere o comunque rendere nota l’immagine raffigurata nel proprio bozzetto prima della proclamazione del vincitore.

Il drappo in tela finito dovrà essere consegnato entro il 15 marzo, avere le dimensioni di 1×2 m e sarà infine utilizzato dalla Pro Loco per il confezionamento finale del Palio. Bozzetti e drappo diventeranno proprietà della Pro Loco “Marsilio Ficino”, che si riserva di esporli in mostre, di utilizzarli per la pubblicazione a mezzo stampa o online al fine di promuovere l’evento e di dare visibilità agli autori nei modi che riterrà opportuni.

Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile contattare la Pro Loco Marsilio Ficino al numero 055 9125303 in orario di apertura ufficio oppure visitare il sito. http://www.facebook.com/proloco.marsilioficino.