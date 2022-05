Finalmente maggio! Porta Romana si prepara a festeggiare San Michele

CASTIGLION FIORENTINO – Pur senza Il vicolo di…vino, che tornerà anch’esso dopo due anni di stop ma che è stato spostato a luglio, il primo “Maggio Castiglionese” post emergenza sarà per Porta Romana comunque frenetico e ricco, diremmo polposo, di cose da fare. Del resto, maggio è da sempre sinonimo di San Michele Arcangelo, patrono dei rionali e dei castiglionesi tutti, che viene celebrato nella giornata di domenica 8 e, attorno ai cui festeggiamenti, la contrada presieduta da Francesco Buccelletti allestisce una serie di eventi collaterali.

Si parte sabato 7 maggio con il Green Day, praticamente l’unica iniziativa giallorossa che ha avuto luogo anche nel 2020 e nel 2021. Durante tutto l’arco della mattina, con l’aiuto sostanziale della Vab, i rionali giovani e meno giovani saranno al lavoro per pulire strade e piazze del territorio storico del rione. Le “pulizie di primavera” urbane rappresentano l’occasione per vestire a festa la location delle successive attività, da ora fino al Palio del 19 giugno. In serata, alle ore 21, la Filarmonica Castiglionese ripropone il tradizionale concerto dedicato al Patrono.

Domenica 8, festa di San Michele, il programma prende il via all’ora di pranzo con un’inedita grigliata sociale in piazza del Collegio, una sorta di adunata mangereccia aperta e offerta a tutti i residenti: quale modo migliore di un panino con la salsiccia e un buon bicchiere di vino per ritrovare il gusto della convivialità? Il pomeriggio è dedicato ai bambini con una grande Caccia al Tesoro (ore 15) a cui seguirà la cena con panineria. In serata, dopo il consueto corteo storico dei tre rioni che si esibiranno in piazza del Collegio, avverrà il cerimoniale di premiazione del CVC (Castiglioni Video Contest), il primo concorso videoamatoriale di Castiglion Fiorentino e su Castiglion Fiorentino. In chiusura tornano i fuochi d’artificio. Il programma religioso prevede a partire dalle 17,45 la processione, e la successiva Santa Messa in Collegiata.

Il fine settimana successivo, ancora il caratteristico scenario di piazza del Collegio, con le sue pendenze e contropendenze e questo loggiato a mo’ di balcone, ospita la manifestazione Agreste 2022, organizzata da Coldiretti e Comune e incentrata sui prodotti enogastronomici locali, nell’ambito del quale, assieme a un mercato, a convegni e altre iniziative, sabato 14 viene organizzata appunto la Cena agreste che è focalizzata sul tema della civiltà contadina.