Finanziamenti per il Parco delle Rimembranze, Marzi: “Istalleremo giochi alla portata di tutti”

Circa 11.000 euro per impreziosire un parco cittadino. E’ il finanziamento ottenuto dal Comune di Sansepolcro dalla Regione nell’ambito del bando “Ri-generazione Toscana”. Un contributo notevole, dato che il tetto massimo attribuibile a ogni municipio era fissato a 15.000 euro per ogni singola proposta. Palazzo delle Laudi aveva partecipato al bando e ora può contare sulla somma necessaria al suo progetto. Che interesserà il Parco delle Rimembranze, il giardino situato a Porta del Castello.

“Grazie a questo contributo” spiega il vicesindaco Riccardo Marzi “installeremo nell’area verde giochi che saranno alla portata di bambini e ragazzi con disabilità in modo che tutti possano socializzare e condividere il divertimento. Investire sui giovani è sempre un segnale importante per progettare un futuro all’insegna della ripartenza dopo i problemi di questi ultimi due anni. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il vicepresidente del consiglio della Regione Toscana, Marco Casucci, che ha promosso con convinzione il bando e si è speso in prima persona per centrare un obiettivo di carattere inclusivo destinato alle giovani generazioni”.