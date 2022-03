Focus 13° Giornata Calcio a 11 Uisp e relativa Top 11

Categoria 1 Girone A

Continua a veleggiare in testa alla classifica la capolista New Old Boca che conquista la sua ottava vittoria in campionato andando a vincere 2-1 sul campo del CSBS Casentino in virtù delle reti da due punti di Lazzerini e Mulè. Rallenta il River Partina secondo, che non va oltre il 2-2 in casa del Corsalone. Seconda vittoria consecutiva per la Stella Azzurra che risale la china in graduatoria andando a vincere 3-2 in casa dell’Asa Calcio. Decidono il match per i ragazzi di Giovi le reti di Cipriani, Amore e Celli. Bella vittoria del Ciclone che consolida il suo quarto posto in piena zona play off travolgendo con un sonoro 5-1 il Chiusi Verna. Grandi protagonisti si rivelano Patrascu e Rausse autori di una doppietta a testa. Sorride lo Spartak Bibbiena che conquista col punteggio di 1-0 il sempre sentito derby con Le Logge Club grazie alla decisiva rete di Lippi. Torna al successo il Gragnano che lascia i bassifondi della classifica grazie al rotondo successo per 3-0 col Salutio firmato dai gol di Tuti, Boncompagni e Cipriani.

Categoria 1 Girone B

Dopo il pareggio di settimana scorsa, torna al successo la capolista Arezzo Est superando in casa il Montalto’86 col punteggio di 2-1. Decidono la sfida di Buonconte da Montefeltro le reti di Boschi e Pratesi. Rimane vigile a -1 dalla vetta l’Alberoro grazie al successo di misura per 1-0 ottenuto con la Badiese e timbrato dal gol da due punti di Dioni. Dopo un inizio un po’ difficile risale la china agganciando il terzo posto il Dante FC grazie al successo per 1-0 ottenuto nel big match di giornata col GS Cortona Camucia. Per i biancorossi decisiva la rete di Severi. Dopo due sconfitte consecutive si riprende il Rigutino Doc superando per 2-1 (Santiccioli. Krasnikii) il fanalino di coda Cavallino. Si chiude con un pirotecnico pareggio per 3-3 la sfida tra Atletico Piazzetta e Settetorri con reti per i padroni di casa di Soldini, Grisillo e Panichi e per gli ospiti di Banelli, Cissoko e Ugolini.

Categoria 1 Girone C

Si conferma al vertice del girone valdarnese la Penna’85 che sale a quota 16 punti grazie al bel successo per 2-0 ottenuto nel big match con la Leccese. Decidono la sfida un autogol e la rete di Bonchi. Scivola al secondo posto il Benzina’78 fermato in casa dal pareggio per 1-1 col Vacchereccia. Sorride la Lokomotive Cavriglia che supera 1-0 l’Arci Matassino grazie al gol vittoria di Morrilo. Si chiude con un pareggio privo di reti la sfida tra Stella Azzurra Valdarno e Circolo Santa Teresa.

Categoria 2 Girone A

Periodo d’oro per l’Atletico Gricignano che con due vittorie in pochi giorni sale fino al -1 dalla vetta. Il primo successo è quello per 2-0 ottenuto con il Lions San Leo e timbrato da Marcianò e Scarselli. Il secondo è quello sempre per 2-0 rifilato nel recupero alla Desmo. Risale la corrente anche il Betis S.Stefano facendo suo il big match di giornata con l’Atletico Soci. A Caprese Michelangelo finisce 2-1 grazie ai gol timbrati da Burioni e Del Pia. Successo in settimana per i ragazzi di Pieve S.Stefano che nel recupero superano 2-0 la Chiassa. Si attesta in zona play off il Patrignone grazie al netto successo per 4-1 ottenuto in casa della Desmo. Per i giallorossi trascinatore assoluto si rivela Sandu autore di una bella tripletta. Stesso discorso per il GV Quarata che sorride andando a vincere 3-0 sul campo della Chiassa grazie alle reti di Bulletti, Fagnoni Mantechi e Casini. Finisce con un pari senza reti il match tra Falciano e Motina mentre il Banco Latino supera 3-0 il River Club a tavolino.

Categoria 2 Girone B

Sale al primo posto solitario il Fonterosa staccando tutti grazie al successo per 2-1 ottenuto sul campo del fanalino di coda Arci Chianacce. Le reti del primato per i rosanero le timbrano Lozzi e Bellucci. Clamoroso tonfo casalingo del Real Club Montagnano che scivola al secondo posto perdendo 3-1 col Rigomagno. Per i ragazzi della provincia di Siena le reti le infilano Tozzi, Palazzi e Belmari. Risale la corrente in graduatoria lo Ciao Club grazie al successo per 2-0 contro gli Amatori Asciano deciso dalle reti di Nerini e Bartalesi. Termina con un pareggio per 1-1 il match tra Farneta e Pol. Albergo Oliveto. Sospesa per guasto all’impianto di illuminazione la gara tra Pratantico e Atletico Valdichiana.

Categoria 2 Girone C

Frena la capolista MCL Castelfranco, fermata dal pareggio per 2-2 in casa dal San Cipriano. Vittoria rotonda della Real Pieve che espugna il campo della Cicogna con un roboante 5-2. Decidono la sfida la bella doppietta di Nofri e le reti di Bartolini, Paoli e Buoncompagni. Torna al successo la Pol. Il Ponte che supera, in una partita tirata, 3-2 la Zona Franca grazie ai gol di Toniaccini, Diara e Lombardo. Vittoria importante per il Malva che , superando 1-0 il Baco Donnini con rete di Redditi, fa un serio pensiero alla zona play off.

Categoria 3

Si forma un trio in testa alla classifica formato da ADC San Polo, Ceciliano e Castelnuovo Scalo. Tutte e tre a quota 17 punti. L’unica a vincere delle tre di testa è l’ADC San Polo che supera 2-1 gli Amatori Foiano con reti di Sarrini e Cantaloni. Non va oltre il pareggio il Ceciliano che fa 1-1 in casa col Centoia. Al vantaggio ospite di Bartemucci risponde nel finale per gli arancioverdi l’eterno bomber Corbacchini. Fa peggio il Castelnuovo Scalo che in casa perde clamorosamente 2-0 coi Gold Boys sotto i colpi delle reti di Giannini e Campesi. Staccato da questo trio c’è il Renzino fermato dal rocambolesco pari per 4-4 contro il CFA Monte S.Savino. Continua la risalita in classifica dell’Avis Boca Agazzi che sale a 14 punti superando 1-0 il Q.P.S.Andrea con gol di Fontana. Non si fanno male Arci Saione e Antico Colle che pareggiano 0-0. Torna a vincere la Gagliarda che si impone con un rotondo 3-0 sul Superstar grazie alla doppietta di Gavagni e al gol di Faltoni.

Ecco la Top 11 della 13° Giornata di campionato:

Modulo 3-4-3

Portiere

Daniele Vitone (Circolo S.Teresa)

Difensori

Alessio Scarselli (Atl. Gricignano)

Mauro Guerri (Badiese)

Giovanni Franchi (Arezzo Est’82)

Centrocampisti

Gianmarco Mulè (New Old Boca)

Brahim Diara (Pol. Il Ponte)

Matteo Gavagni (Gagliarda)

Francesco Rausse (Il Ciclone)