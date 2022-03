Focus 15°giornata calcio a 11 Uisp e top 11

Colpo da novanta del River Partina che riapre il campionato infliggendo la prima sconfitta stagionale alla capolista New Old Boca. Ed è una sconfitta fragorosa perché i Casentinesi si impongono con un sonoro 4-0 grazie alla doppietta di Neri e ai sigilli timbrati da Cangini e Braccini. Termina con un pareggio per 1-1 lo storico big match tra Asa Calcio e Spartak Bibbiena coi gol di D’Errico e Ndiaye. Si impone al quarto posto il Ciclone facendo propria la sfida con Le Logge Club per 3-1 con doppietta di Bergamaschi e rete del solito Rausse. Continua la serie positiva del Corsalone che supera 2-1 in casa la Stella Azzurra trascinato dalla bella doppietta di Cerofolini. Torna alla vittoria il Gragnano che si impone per 2-1 col Chiusi Verna’05 grazie ai gol di Boncompagni e Cecconi. Successo ricco di gol per il Salutio che sbanca il campo del CSBS Casentino col punteggio di 4-3. Da segnalare la doppietta di Valentini e i gol di Moro e TIzzanini.

Categoria 1 Girone B

Si conferma capolista solitaria, approfittando anche della sconfitta dell’Alberoro in settimana per 3-2 nel recupero contro il Dante FC, l’Arezzo Est’82 che vola a 20 punti travolgendo con un tennistico 6-0 il malcapitato Cavallino. Grande trascinatore di giornata si rivela Bertoletti, autore di una tripletta, ben coadiuvato dalle reti di Marcantoni, Aquilano e Pasotti. A -1 dalla vetta troviamo appunto l’Alberoro che torna al successo superando di misura per 1-0 il Montalto’86. Decide il match il gol decisivo di Dioni. Terza forza del campionato è il Dante FC che, al quinto risultato utile consecutivo, pareggia 1-1 in rimonta con l’Indicatore. Vantaggio rossoblu firmato da Mafucci e pareggio definitivo biancorosso di Micheli. Non va oltre lo 0-0 il Rigutino Doc col Settetorri. Si dividono la posta anche Badiese e GS Camucia che fanno 1-1 con gol di Gorellini e del capocannoniere del girone Tiezzi.

Categoria 1 Girone C

Rallenta la capolista Penna’85 che va a pareggiare 2-2 sul difficile campo dello Sparta Reggello. Per i padroni di casa in rete Roselli e Focardi e per gli ospiti i gol li firmano Solari e Bonchi. Vittoria travolgente per 5-0 del Benzina’78 nel big match di questa giornata contro la Leccese. Due volte Mori, Ballerini, Pirricone e Pasqui firmano la goleada e il successo che vale anche l’aggancio al secondo posto in classifica. Si trascina fuori dalle zone pericolose il Circolo S.Teresa superando 1-0 la Pietrapiana Giglio Verde col gol partita di Bassani. Non si fanno male Stella Azzurra Valdarno e Arci Matrassino che in quel di Dudda chiudono il loro match sullo 0-0.

Categoria 2 Girone A

Torna al successo dopo il pareggio della settimana scorsa la capolista Bar La Siesta espugnando col punteggio di 2-0 il campo del Lions San Leo. Per i capoclassifica decidono la sfida le reti di Proietti e Agostini. Rimane in scia a -2 l’Atletico Gricignano che supera di misura per 1-0 il coriaceo Falciano col gol partita di Testerini. Scivola al terzo posto, ma con ancora una gara da recuperare, l’Atletico Soci fermato dal pareggio per 2-2 da un Banco Latino in forte ripresa. Agguanta il gradino più basso del podio il GV Quarata che sale a quota 19 battendo 3-1 il fanalino di coda River Club. Mattatore per il GVQ, con una doppietta, si innalza Fagnoni Mantechi. Rimane attaccato alla zona play off il Betis S.Stefano che fa suo lo scontro diretto col Patrignone col punteggio di 2-1 grazie alle reti di Fossella e Del Pia. Si trascina tra mille difficoltà fuori dalla zona retrocessione la Chiassa facendo suo per 1-0 lo scontro salvezza con la Motina. Sigillo al match di Carboni.

Categoria 2 Girone B

Dopo sei vittorie consecutive rallenta fisiologicamente la marcia della capolista Fonterosa che va a pareggiare 1-1 sul difficile campo del Pratantico. Le reti le siglano Serra e Conti. Col riposo del Real Club Montagnano sale al terzo posto solitario l’MCL Foiano che, in una gara ricca di gol ed emozioni, supera per 4-3 gli Amatori Asciano. Grandi trascinatori per i gialloblu sono Monaci e Camilloni che mettono a referto una doppietta a testa. Non mollano Farneta e Albergo che rimangono attaccate al treno play off superando rispettivamente 1-0 (gol di Dinko) il Rigomagno e 5-1 (doppiette di Canestri e Bartolini e gol di Stagno) l’Atletico Valdichiana. Finisce con un pareggio senza reti il match tra Arci Chianacce e Ciao Club.

Categoria 2 Girone C

Si mantiene da solo in testa alla classifica l’MCL Castelfranco in virtù del successo casalingo per 1-0 ottenuto contro la Real Pieve. La rete che mantiene il primato in graduatoria la timbra Martinelli. Rimane in scia a -1 dal primato il Sereto Neri imponendosi con un netto 4-2 sul fanalino di coda Baco Donnini grazie alla doppietta di Gjinaj e ai gol di Zoghbani e Ferrucci. Rallenta l’MCL Bucine, fermata dal pareggio per 1-1 sul campo del Malva. Riaggancia il terzo posto la Ginestra in virtù del successo per 3-1 rifilato alla Zona Franca ed arrivato grazie ad un autorete e alla doppietta di Di Francesco. Torna al successo la Pol. Il Ponte che supera 1-0 la Cicogna col gol partita griffato da Parti.

Categoria 3

Giornata di segni X dove le prime cinque in graduatoria pareggiano tutte cristallizzando la classifica alla settimana scorsa. Non si fanno male Ceciliano e Renzino che chiudono il loro scontro sullo 0-0. Termina sull’1-1 invece il big match di giornata tra Antico Colle e ADC San Polo coi gol della gara realizzati da Di Rosa e Rossi. Più spettacolare il pareggio del Castelnuovo Scalo che fa 4-4 sul campo del Superstar. Da segnalare per i padroni di casa la splendida tripletta di Sorini. L’unica a rosicchiare punti a quelle davanti è l’Avis Boca Agazzi grazie al bel successo per 3-1 ottenuto con l’Arci Saione. Decidono la contesa i gol di Bruni, Lucci e Cianfrocca. Altro pareggio della giornata è l’1-1 che esce tra Centoia e QPS.Andrea mentre torna al successo il CFA Monte S.Savino che liquida 3-0 la Gagliarda con le reti di Topa, Conti e Meloni. Stesso discorso per i Gold Boys che fanno proprio il derby con gli Amatori Foiano col 2-1 timbrato da Campesi e Desiderato.

Ecco la Top 11 della 15° Giornata di campionato:

Modulo 3-4-3

Portiere

Gionata Cerboni (MCL Foiano)

Difensori

Alessio Pellegrino (Circolo S.Teresa)

Matteo Ferrucci (Sereto Neri)

Matteo Carboni (Chiassa Sporting Club)

Centrocampisti

Matteo Neri (River Partina)

Lorenzo Mori (Benzina’78)

Paride Canestri (Pol. Albergo Oliveto)

Jacopo Sorini (U.S. Superstar)