Focus sulla 14esima giornata, calcio a 11 UISP e Top 11

Categoria 1 Girone A

Pareggio senza reti in quel di Salutio per la capolista New Old Boca che comunque si mantiene saldamente in testa alla classifica. Accorcia a -4 dalla vetta il River Partina grazie al tirato e spettacolare successo per 3-2 ottenuto col Gragnano deciso dai gol di Biancucci, Micheli e Chianucci. Ancor più ricca di reti è la vittoria ottenuta dall’Asa Calcio che espugna la tana delle Logge Club con un incredibile 4-3 timbrato dai gol di Franchi, Principi, Borgogni e Petruccioli. Prosegue il momento positivo della Stella Azzurra che, in casa, si impone con un netto 3-0 sul Ciclone. Decidono la sfida un autorete e i gol di Rossi e Cipriani. Aggancia il quarto posto lo Spartak Bibbiena imponendosi 2-1 nel derby col fanalino di coda CSBS Casentino grazie ad un autorete e al sigillo di Tourè. Esce dalla zone calde il Corsalone in virtù del successo per 1-0 ottenuto in casa del Chiusi Verna e siglato dalla rete da due punti di Paolini.

Categoria 1 Girone B

Operazione aggancio al primo posto effettuata con successo per l’Alberoro che si appaia all’Arezzo Est andando a vincere 2-1 sul campo dell’Atletico Piazzetta. Decidono la contesa per i rossoblu le reti di Kilani e Corti. Poco male per l’Arezzo Est che ottiene un punto comunque prezioso pareggiando 1-1 sul difficile campo del G.S. Cortona Camucia. Reti dell’incontro timbrate dal capocannoniere Tiezzi e da Araldi. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro valgono il terzo posto solitario per il Dante FC che va a vincere 1-0 sul campo del fanalino di coda Cavallino. Il gol vittoria lo firma Guidelli. Si piazza in zona play off anche il Rigutino Doc espugnando col punteggio di 1-0 (gol vittoria di Gianquitto) la tana dell’Indicatore. Si chiude con un pareggio per 2-2 la sfida di Pergine tra Montalto’86 e Badiese. Per i padroni di casa gol di Morelli e autorete mentre per i ragazzi di Badia Al Pino vanno a segno Tiezzi e Polvere.

Categoria 1 Girone C

Si conferma capolista del girone valdarnese la Penna’85 andando a vincere col punteggio di 2-1 il match di cartello col Benzina’78. I gol vittoria li firmano Bonchi e Coppola. Rimane in scia a -1 dalla vetta la Leccese grazie al bel successo casalingo per 2-0 ottenuto con la Stella Azzurra Valdarno, arrivato grazie alle reti di Secci e Braccini. Sale in zona play off la Pietrepiana Giglio Verde che in casa supera per 2-1 la Lokomotive Cavriglia grazie ai sigilli al match di Marrone e Cirillo. Vittoria a sopresa del Vacchereccia che vede la zona salvezza superando per 3-2 lo Sparta Reggello. Decidono la sfida i gol di Ghiani, Curiel e Pacchia. Prima sospirata vittoria in questo campionato per l’Arci Matassino che supera 2-0 il Circolo S. Teresa grazie alle reti da due punti di Pasquini e Vannini.

Categoria 2 Girone A

Rallenta a sorpresa la capolista Bar La Siesta che, con un Motina in piena lotta per non retrocedere, non va oltre l’1-1 coi gol di Fratini e Caccavo. Accorcia a -2, e con una gara in meno, l’Atletico Soci che fa suo col punteggio di 1-0 il big match di giornata con la rivale diretta Atletico Gricignano. Gol partita di Deodati. Si riporta sotto a -2 dalla coppia in seconda posizione il GV Quarata espugnando col punteggio di 2-0 il campo della Desmo grazie alle reti di Bertini e Bulletti. Cade a sorpresa il Betis S.Stefano che in casa sprofonda col punteggio di 3-0 sotto i colpi del Banco Latino. Per i biturgensi i gol li firmano Cardelli, Faraglia e Fiorucci. Risale la corrente in graduatoria il Falciano in virtù del bel successo casalingo per 3-1 rifilato al Lions San Leo. Cuseri, Maggini e Dei firmano i due punti per i falcianesi. Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra River Club e Patrignone.

Categoria 2 Girone B

Comincia a prendere i contorni della fuga il primato del Fonterosa che stacca a +3 la rivale diretta cementificando il primo posto. Il successo che vale il ventesimo punto arriva con l’MCL Foiano che viene sconfitto 2-0 coi gol di Begaj e Conti. Finisce 1-1 la sfida di Rigutino tra Atletico Valdichiana e R. Montagnano con reti di Bartolozzi e Mancini. Si ripropone in zona play off il Farneta grazie al successo per 2-0 ottenuto in casa dello Ciao Club. Decidono la sfida le reti di Dinko e Ranaldo. Termina con un pareggio ricco di gol (3-3) tra Rigomagno e Pol. Albergo mentre tornano al successo gli Amatori Asciano che superano 1-0 il fanalino di coda Chianacce grazie alla rete decisiva di Veglio.

Categoria 2 Girone C

Rallenta la capolista MCL Castelfranco che non va oltre il 2-2 in casa della penultima in classifica Zona Franca. Non fa meglio il Sereto Neri che viene sconfitto 1-0 tra le mura amiche dal Malva con gol partita di Redditi. Sereto Neri che si rifa vincendo 3-1 nel recupero con la Pol. Il Ponte portandosi a -1 dalla vetta. Si chiude in parità per 1-1 (Gallini, Gariate) il match tra San Cipriano e Ginestra mentre continua il buon momento di forma del Real Pieve che supera 1-0 la Pol. Il Ponte con la decisiva rete firmata da Bartolini. Prima storica vittoria nei campionati Uisp aretini per il Baco Donnini che festeggia superando per 3-0 la Cicogna. Grande trascinatore si rivela Degl’Innocenti autore di una doppietta.

Categoria 3

La Categoria 3 ha una nuova capolista solitaria: il Ceciliano. Gli arancioverdi conquistano la vetta andando a pareggiare 1-1 in casa degli Amatori Foiano ma soprattutto grazie al successo per 2-0 (Baldassarri, Di Tomaso) nel recupero settimanale coi rivali diretti del Castelnuovo Scalo che li fa salire a 20 punti. A -1 dalla cima rimane comunque in scia l’ADC San Polo grazie al rotondo successo per 3-1 coi Gold Boys arrivato grazie ai gol di Cantaloni, Sarrini e Acciai. Aggancia il terzo posto dopo una bella rincorsa l’Antico Colle facendo suo col punteggio di 2-0 (reti di Bari e Grassi) il match di cartello col Castelnuovo Scalo. Non va oltre lo 0-0 il Renzino con la Centoia mentre si porta in acque interessanti in classifica il Q.P.S.Andrea grazie al successo per 1-0 col CFA M.S.Savino con gol partita di Marsupini. Vittoria travolgente della Gagliarda che, trascinata dalla tripletta del capocannoniere del girone Aliberti, supera per 4-1 l’Avis Boca Agazzi. Finisce 1-1 la sfida tutta aretina tra Arci Saione e Superstar.

Ecco la Top 11 della 14° Giornata di campionato:

Modulo 3-4-3

Portiere

Stefano Romolini (Penna’85)

Difensori

Alessandro Deodati (Atletico Soci)

Giampiero Guidelli (Dante F.C.)

Francesco Bari (G.S. Antico Colle)

Centrocampisti

Mattia Degl’Innocenti (Baco Donnini)

Lorenzo Micheli (River Partina)

Francesco Camiciottoli (Pietrapiana Giglio Verde)

Alberto Gianquitto (Rigutino Doc)