Fondo regionale Montagna, 780mila euro alla Provincia di Arezzo

E’ stato pubblicato il decreto dirigenziale della Regione Toscana che approva le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo regionale della Montagna e assegna una prima parte delle risorse agli enti beneficiari.

La provincia di Arezzo si aggiudica 780mila euro su un totale di 2 milioni, 400mila euro per le Unioni dei Comuni e 380mila per gli enti che hanno presentato progetti.

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino ottiene 400mila euro per la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo del turismo itinerante in Casentino, 200mila euro sono assegnati al Comune di Pratovecchio Stia per la riqualificazione e valorizzazione delle terme del Parco Palagio Fiorentino e 180mila euro vanno al Comune di Pieve Santo Stefano per tutela dell’identità storica, la promozione del turismo e il potenziamento delle infrastrutture digitali della frazione rurale di Mignaio.

Lo rende noto Vincenzo Ceccarelli, capogruppo regionale Pd e membro della commissione Aree interne.

«Le risorse assegnate al Fondo regionale della montagna nascono da un nostro emendamento al bilancio dello scorso anno. Sono molto soddisfatto di veder assegnate queste risorse ai territori montani e che la provincia di Arezzo abbia ottenuto poco meno della metà del totale dei finanziamenti previsti. É importante investire nella Toscana diffusa, nelle aree interne, nella montagna creando opportunità di sviluppo e di lavoro. Questa misura, come quella del bando dei Custodi della Montagna, sono occasioni concrete che vanno in questa direzione».