Forte scossa di terremoto nel centro Italia: magnitudo 5.7

di Stefano Pezzola

Una forte scossa di terremoto alle ore 7.07 di questa mattina di magnitudo 5.7 è stata è registrata nella zona: Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino), nel Mar Adriatico con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0130, 13.3240 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Il sisma è stato avvertito in diverse zone d’Italia oltre che in Croazia.

La conferma sulla magnitudo è arrivata qualche minuto dopo anche dall’Ingv: l’epicentro proprio davanti alla costa marchigiana-pesarese.



La scossa è stata avvertita anche in molte zone della nostra città.

“Sono l’unica che non ha sentito il terremoto?” chiede un concittadino su Facebook.

“Qui in zona Giotto si è sentita benissimo, purtroppo” risponde un altro.

“A me ha spostato in letto” chiarisce un’altra concittadina.