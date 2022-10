“Frammenti”: al teatro comunale di Cavriglia la presentazione del nuovo libro di Enzo Brogi

Apre la VII edizione di “Materiali in Scena”, rassegna organizzata da Materiali Sonori in collaborazione col Comune

Ad inaugurare la settima edizione di “Materiali in Scena” al teatro Comunale di Cavriglia sarà un libro. Ma un libro speciale che verrà raccontato da molti amici e complici dell’autore e di Cavriglia.

Stiamo parlando di “Frammenti – Sentieri attraversati da piccole storie”, scritto da Enzo Brogi e pubblicato (un piccolo grande successo arrivato alla seconda edizione ) dalle Edizioni Aska.

Lunedì 17 ottobre , alle 21 e 30, a presentarlo ci saranno il regista e attore Alessandro Benvenuti (che ne ha scritto la prefazione), il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, l’Assessore alla cultura e Vice Sindaco Filippo Boni, il coordinatore della Rassegna Giampiero Bigazzi e l’autore. Non mancheranno, altresì, gli interventi musicali di Orio Odori e della Filarmonica di Loro Ciuffenna (che con il progetto Banda Improvvisa hanno sempre avuto in Brogi un sostenitore).

Un gruppo di amici, quindi, per raccontare un testo che raccoglie pezzi di tante storie vissute al di là della strada ufficiale del politico, del sindaco, del giornalista e di tutto quello che è stato Enzo Brogi: per molti anni sindaco a Cavriglia e poi consigliere regionale fino al 2015, attualmente Presidente del Corecom Toscana, scrittore, opinionista e sempre in prima fila sui temi della cultura e dei diritti (è autore della prima legge regionale in Italia per l’utilizzo della cannabis terapeutica).

L’ingresso è gratuito e la serata dedicata a “Frammenti” apre la nuova edizione della Rassegna “Materiali in Scena – Mosaico di musiche, memorie, poesie.” che continuerà al Teatro di Cavriglia fino a dicembre. I prossimi appuntamenti sono per venerdì 21 ottobre con il grande drammaturgo e scrittore Stefano Massini e per sabato 29 ottobre con “QNCLPS – Questi non ce li possiamo scordare”, un concerto narrativo messo in scena da Arlo Bigazzi e Diego Repetto per il centenario di Beppe Fenoglio.

Successivamente ci saranno gli spettacoli di Paolo Cioni, Chiara Cappelli e, dalla Spagna, Flavio Ferri, il teatro sociale di Diesis Teatrango (per il centenario di Pier Paolo Pasolini) e il monologo di Monia Baldini (che proprio in questi giorni si è aggiudicato il premio per l’Internatinal Fringe Encore Series di New York).