Francesca Reggiani al Teatro Petrarca con “Tutto quello che le donne (non) dicono”

Assessorato alle pari opportunità e Fondazione Guido d’Arezzo organizzano giovedì 10 marzo al Teatro Petrarca, in occasione delle celebrazioni per la festa della donna, lo spettacolo “Tutto quello che le donne (non) dicono”. Con Francesca Reggiani. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: online su https://www.discoverarezzo.com/ o direttamente al teatro nei giorni di giovedì 3, venerdì 4 e mercoledì 9 marzo dalle 17,30 alle 19,30 e nel giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

“Ringrazio innanzitutto – sottolinea l’assessore Giovanna Carlettini – chi ha permesso la realizzazione di questo evento sotto forma di regalo alla città e che rimette il Petrarca al centro dell’attenzione e della cultura grazie a un’attrice conosciuta e apprezzata a livello nazionale. Francesca Reggiani porta ad Arezzo una riflessione sulla donna, sul suo ruolo nella società italiana, sulla sua individualità e ricorda come l’universo femminile sia caratterizzato da tante sfaccettature: di vita, di lavoro, di generosità, di coraggio. Quest’anno abbiamo scelto di rappresentarlo anche attraverso l’ironia, ‘alleggerendo’ così un quadro purtroppo drammatico, in cui tante donne stanno soffrendo e combattendo nel cuore dell’Europa per sé, per i propri figli, per le loro libertà e dignità. Gli obiettivi dell’amministrazione comunale restano quelli di promuovere un dibattito positivo che evolva verso una cultura realmente paritaria e di estendere il significato dell’8 marzo a ogni giorno dell’anno. Sembra una frase scontata ma per noi non lo è: lo abbiamo dimostrato con un’azione intensa e costante per tutto il 2021, con le campagne contro la violenza sulle donne, con la presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. E continueremo su questa strada per tutto il mandato”.

Il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti: “la scelta fatta sta incontrando il favore del pubblico visto che il teatro Petrarca va in direzione del tutto esaurito. Abbiamo un’artista con basi davvero importanti: calca la scena da 30 anni, si è formata con Gigi Proietti, è stata protagonista della televisione e lo è adesso del teatro, manifestando sempre grande classe nel costruire il copione anche quando la sua verve ironica emerge maggiormente e le sue battute sono più colorite. Definire lo show come un monologo sarebbe riduttivo: se è vero che Francesca Reggiani recita da sola, i personaggi che interpreta sono talmente tanti che il palcoscenico sembra affollato”.