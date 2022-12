Francia, il deputato Jean Lassalle: “il vaccino Covid-19 mi ha quasi ucciso”

Jean Lassalle (classe 1955) è un politico francese.

Eletto parlamentare in rappresentanza del 4° collegio elettorale dei Pirenei Atlantici nell’Assemblea Nazionale dal 2002, fino al 2016 ha fatto parte del Movimento Democratico (MoDem).

Si è candidato due volte alle elezioni presidenziali francesi, una prima nel 2017 e l’altra nel 2022.

Nel corso di una intervista (vedi video sotto) alla domande “perchè ti sei vaccinato, cioè perché hai corso questo rischio?” ha risposto “Perché ero un parlamentare e non volevo dare l’impressione di non fare il mio dovere. Ma non sapevo che il signor Macron non fosse vaccinato. Non sapevo nemmeno che la maggior parte dei membri del governo non lo fossero, e nemmeno che la maggior parte dei miei colleghi e deputati non lo fossero. Volevo dare l’esempio“.

L’intervista è stata rilasciata l’11 ottobre 2022 alla giornalista Ying Huang dell’NTD francese, durante il programma New Tang Dynasty.