Galeotta fu la prima al Teatro? Risponde Andrea Crisanti

Gli impegni dei prossimi giorni sono stati rinviati.

“È sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nel suo appartamento al Quirinale” hanno comunicato dal Colle.

Il Presidente si era vaccinato con la quarta dose alcuni mesi fa.

L’ultima uscita pubblica è avvenuta alla prima della Scala, martedì scorso.

“Non so se il presidente si sia contagiato alla Scala, questo non si può stabilire – ha voluto intervenire sulla questione il senatore/virologo televisivo del PD Andrea Crisanti – ma sicuramente quella era un’occasione a rischio. Il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio indossando la mascherina“.

“A mio avviso, se posso dirlo – ha aggiunto Crisanti – il Presidente Mattarella ha commesso una leggerezza, sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste“.