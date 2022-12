Gas, a novembre si registra un aumento del costo del +13,7%

Le tariffe tornano a salire dopo il calo di ottobre.

A novembre si registra una crescita del +13,7% rispetto al mese precedente.

La spesa per il gas per la famiglia tipo, che si calcola abbia consumi medi di 1.400 metri cubi annui, nell’anno compreso tra il primo dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 è di circa 1.740 euro, il 63,7% in più rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Una stangata per le famiglie italiane.