Giorgio Ferrera Quartet in concerto a Casa Museo Bruschi

Il Festival JazzandWine ideato dalla Fondazione Ivan Bruschi, in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini, arriva al suo terzo appuntamento giovedì 8 settembre alle ore 21,15 con il Giorgio Ferrera Quartet e i vini della Cantina Baldetti di Cortona.

Il quartetto nasce da un’idea del pianista e compositore Giorgio Ferrera con l’intenzione di proporre al pubblico un concerto dinamico costituito sia da brani che hanno fatto parte della storia recente della sua produzione discografica che da inediti.

Brani trasversali, raccontati con maestria dai musicisti capaci di tirar fuori suoni corposi ed incalzanti alternandoli ad altri raffinati ed ariosi. Quello che ne scaturisce è un originale lirismo pronto ad emergere e ad essere sempre solleticato da ritmiche serrate.

Per questo nuovo progetto il pianista laziale è affiancato da musicisti di assoluto valore quali Francesco Giustini alla tromba, Francesco Sarrini al contrabbasso, Giovanni Paolo Liguori alla batteria.

La degustazione della serata sarà a cura della Enoteca Caffè Michelangelo che proporrà vini della Cantina Baldetti di Cortona, produttrice di diverse tipologie tutte di grande importanza, tra le quali spicca il Cortona Doc Syrah “Crano”, vino di punta dell’azienda.

La direzione artistica del Festival per questa nona edizione ha avuto il sostegno della TCA spa. Tante le collaborazioni intessute per l’organizzazione dell’evento: Arezzo Music Fest, Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della Cultura, Taste Food and Wine, Chiantineria, AIS Toscana delegazione di Arezzo, Strada del Vino Terre di Arezzo, Tenuta Canto alla Moraia e Azienda Agricola CampoCorto.

Giovedì 15 settembre alle ore 21,15 l’ultimo appuntamento con JazzandWine con il concerto del Anne Czichowsky 4tet che presenta “Standards and more” Anne Czichowsky voce, Niko Seibold sax contralto Christoph Neuhaus chitarra, Roberto Koch contrabbasso. La degustazione sarà a cura dell’Azienda Agricola Campocorto di Greve in Chianti. Il costo di ogni serata è di € 12,00 a persona inclusa la prima degustazione. Biglietti in vendita presso la Casa Museo Ivan Bruschi.