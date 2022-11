Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate a Pratovecchio Stia

Sono in programma domenica 6 novembre a Pratovecchio Stia le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate. La cerimonia ufficiale prenderà il via a Stia con il ritrovo in piazza Mazzini (ore 10.00) e la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre presso il Cimitero Monumentale (ore 10.15) con la partecipazione della Filarmonica “Gaetano Trapani”.

Successivamente le celebrazioni si sposteranno a Pratovecchio con il ritrovo in piazza Maccioni (ore 10.30) e la sfilata per le vie del paese fino in piazza Landino sulle note della Filarmonica “Enea Brizzi”. A seguire la Santa Messa in programma alle ore 11.00 presso la Propositura del Santissimo Nome di Gesù e la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre presso il Parco delle Rimembranze alle ore 12.00.