Sala del Consiglio Comunale piena di ragazze e ragazzi, questa mattina, per l’evento organizzato dalla Polizia Municipale in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. A loro si sono rivolti il Presidente del Consiglio Comunale Luca Stella, l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini, il comandante della PM Aldo Poponcini, il prefetto Maddalena De Luca e il vicario del questore Paola Liaci, confermando la vicinanza delle Istituzioni alle donne vittime di violenza e l’impegno costante in azioni di formazione e sensibilizzazione finalizzate a arginare un fenomeno che purtroppo non accenna a regredire. Particolarmente significativi gli interventi di Melissa e Dunya, due ragazze di Rondine Cittadella della Pace, che hanno catturato l’attenzione degli studenti del Liceo Classico presenti in sala con le loro testimonianze.