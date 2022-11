Giovedì 17 Novembre incontro Letterario con Alessio Tavino

Giovedì 17 Novembre

dalle ore 19.30 alle ore 21.00 – INGRESSO LIBERO

New Factory, via Masaccio 6 (Arezzo)

evento organizzato in collaborazione con Farrago

Incontro Letterario con Alessio Tavino

Incontro e discussione sul processo creativo e produttivo per la creazione di un libro. Introspezione sulla trama e sul tema del suo libro “Le Parole Che Ho Trovato Per Te”.

Alessio Tavino, classe ’96, è uno scrittore emergente aretino.

Fin da adolescente decide di voler diventare un modello di riferimento positivo per le persone tramite la poesia. La sua è la storia di esclusione che si trasforma in voglia di reagire, di amare, di migliorarsi e di rinascere. Tutti temi affrontati nel suo ultimo libro “Le Parole Che Ho Trovato Per Te”.

“In un mondo distratto, in cui nessuno ha più tempo per nulla, neppure di meravigliarsi, commuoversi o innamorarsi, cerco di scrivere poesie in grado di donare conforto e dolcezza. Io sono Alessio e il sogno che ho dentro da sempre è quello di poter emozionare e portare luce nella vita delle persone. Da bambino volevo che le persone si fermassero a parlare con me ma ero troppo timido per richiedere la loro attenzione. Così ho coltivato dentro il mio silenzio e me ne sono preso cura, come si fa con un giardino di fiori. Ho incontrato la mia migliore amica, la Poesia, ed è diventata subito la mia Voce. Mi sono fatto coraggio, ho affrontato le mie paure sociali, sono riuscito a farmi ascoltare.”