Giovedì masterclass gratuita con Carlo Lobina, vicepresidente dell’Associazione Sbandieratori

Giovedì 1° dicembre alle 21:30 sarà l’occasione per scoprire i segreti dell’arte del “maneggiar l’insegna” grazie alla masterclass gratuita con il maestro Carlo Lobina, vicepresidente dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo. L’evento, organizzato dall’Associazione Sosta Palmizi, segna l’apertura della XV edizione della rassegna Invito di Sosta – danza contemporanea d’autore che il 6 dicembre alle ore 21:00 porterà al Teatro Petrarca lo spettacolo Ara! Ara! della compagnia internazionale Panzetti/Ticconi. I due artisti nella prima fase di creazione dello spettacolo hanno trascorso un periodo di formazione ad Arezzo insieme al maestro sbandieratore Carlo Lobina: un’occasione unica di scoperta e trasmissione dei segreti e della tecnica di questa arte storicamente legata alla tradizione del popolo aretino.

La masterclass, che si terrà presso la palestra di S.Lorentino, è aperta a tutta la cittadinanza e coinvolgerà i partecipanti in una lezione teorico-pratica di primo approccio alla bandiera. La partecipazione darà inoltre diritto al biglietto con tariffa ridotta per partecipare allo spettacolo del 6 dicembre, unica data italiana al momento in calendario per Ara! Ara!.

Lo spettacolo porterà in scena ad Arezzo una lettura in chiave contemporanea dell’arte della bandiera: un dono per la città e per la sua tradizione, qui trasposta con estrema eleganza e creatività dagli artisti Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi che nella loro ricerca, indagano il potere simbolico legato a questo strumento.