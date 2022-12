Gli auguri di Natale dalla Croce Bianca di Arezzo

Questi sono i “Nottambuli” della Croce Bianca di Arezzo.

Molti non sanno chi sono… persone comuni con il proprio lavoro, impegni e famiglia, ma che hanno deciso di dedicare con passione e professionalità parte del loro tempo agli altri. “Non ci fermiamo per le feste, i sabati o le domeniche, siamo sempre a disposizione per la collettività e speriamo che a qualcuno possa venire voglia di seguirci ed unirsi a noi o sostenerci”, dicono i volontari della Croce Bianca.

“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere. Non preoccuparti dei numeri, aiuta una persona alla volta, il mondo dovrebbe essere così: chi ha bisogno dovrebbe essere aiutato.

Siamo uniti nel portare avanti il nostro impegno e cogliamo l’occasione per augurare Buone Feste a tutti e ricordare che noi ci siamo”.