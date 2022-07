Grande successo della Notte Bianca di Foiano della Chiana

Un sabato caldo, caldissimo quello vissuto da Foiano della Chiana e dai suoi operatori commerciali che per una notte ha trasformato il centro storico della città in una grande palcoscenico. I numeri e le immagini parlano da sole….un fiume di persone festanti ed entusiaste si è riversato nelle strade e nelle piazze di Foiano della Chiana sabato 23 luglio per vivere la Notte Bianca 2022.

L’Amministrazione comunale desidera farsi portavoce di tutto il comitato promotore ed organizzatore e ringraziare gli operatori ed i lavoratori che si sono dedicati alla riuscita dell’evento, ma soprattutto fare un grande plauso alle oltre 1000 persone che hanno scelto Foiano per questa notte. Il segnale che questo appuntamento ci consegna è, senza dubbio, importante.

La città e la sua comunità hanno dimostrato di essere attrattive e competitive; di avere la voglia ed i mezzi per ripartire dopo gli anni della pandemia. Grazie a Confcommercio per aver lavorato con noi e grazie a tutti coloro che hanno vissuto con passione la Notte Bianca 2022. Come Amministrazione Comunale saremo al fianco di chi vorrà sostenere questo percorso.