Grant Wahl, giornalista dell’emittente CBS Sport, muore durante la partita Olanda Argentina

“È crollato a terra mentre seguiva la partita Olanda – Argentina” ha raccontato un testimone alla CNN.

Grant Wahl, 48 anni, giornalista del canale americano CBS Sports, che aveva fatto notizia dopo essere stato arrestato in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno, è morto ieri a Doha durante la diretta della partita tra Olanda e Argentina.

Secondo la radio americana NPR “Wahl è crollato in sala stampa mentre la partita volgeva al termine. Il personale medico ha praticato un soccorso d’urgenza sul posto prima di portarlo via in barella“.

Secondo il quotidiano americano The Wall Street Journal “Wahl sarebbe morto per un attacco di cuore“.