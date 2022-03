Historic Rally: come cambiano traffico e sosta

Il dodicesimo Historic Rally delle Vallate Aretine prevede il passaggio dei veicoli in città a

partire da giovedì 10 marzo.

Dalle 12 di questa giornata alle 24 di sabato 12 marzo sono istituiti i divieti di transito e di

sosta con rimozione in una parte dell’area di parcheggio antistante il palazzetto dello sport

delle Caselle. La zona interessata sarà delimitata da apposita segnaletica.

Dalle 17 alle 24 di sabato 12 marzo analoghi divieti sono previsti in via Buozzi, via dell’Orto, nel tratto di via Cesalpino compreso tra via Montetini e via dell’Orto, in piazza Madonna del Conforto, in via Ricasoli. In virtù di questi provvedimenti, la direzione di marcia di via degli Albergotti e di via Montetini viene invertita. I veicoli che percorrono via Sassoverde e piazza di Murello giunti all’intersezione con via Ricasoli hanno l’obbligo di svoltare in piaggia di Murello. Dall’accesso video-controllato di via di San Clemente è consentito il solo traffico locale.

Sempre sabato ma dalle 9 alle 19, i divieti di transito e di sosta con rimozione scattano

nell’area di parcheggio di Palazzo del Pero normalmente utilizzata per il mercato rionale della seconda domenica del mese.