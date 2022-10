“Idee da mettere in piazza”: al via il percorso partecipativo per riqualificare Piazza Fanfani

Dopo aver finanziato la realizzazione del Nuovo Centro per l’Impiego di via Garibaldi, l’Amministrazione si appresta a realizzare il progetto complessivo di riqualificazione dell’area, e lo fa partendo dal coinvolgimento della popolazione.

“Cadorna: idee da mettere in piazza” è infatti il nome del percorso partecipativo di accompagnamento alla stesura del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica per la riqualificazione urbanistica di Piazza Fanfani (ex Caserma Cadorna) e delle aree contermini. Mentre gli uffici stanno predisponendo il quadro conoscitivo di tutti gli aspetti legati a questo punto strategico del centro città, il percorso “Cadorna, idee da mettere in piazza”, ha come obiettivo la realizzazione di un masterplan condiviso, utile alla stesura del Piano Particolareggiato.

“Nel progetto di città di questa Amministrazione, uno dei focus più importanti è rappresentato dalla riqualificazione dell’area ex-Cadorna, una riqualificazione già in itinere riguardo la quale l’Amministrazione ha già una visione complessiva, ma per la cui definizione ritiene necessario il contributo dei cittadini, degli ordini professionali e delle categorie economiche. A loro è rivolto questo processo partecipativo, che contribuirà in maniera sostanziale alla rigenerazione dell’intera area” – ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini.