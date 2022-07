Ieri nel centro sportivo dell’Olmoponte la “Partita del Sorriso”

Tra la squadra di calcio del Comune di Arezzo e la nazionale di Miss Mamma Italiana ha vinto la solidarietà. Ieri mattina sul campo sintetico del centro sportivo Luciano Giunti dell’Olmoponte si è giocata la “Partita del Sorriso” in favore di “Arianne”, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, malattia complessa e sottovalutata che in Italia colpisce 3 milioni di donne fin dall’adolescenza.

Prima del fischio di inizio il presidente dell’Olmoponte Marco Treghini e il direttore organizzativo Pietro Fazzuoli hanno consegnato alle due squadre un gagliardetto della società a ricordo di questa bella giornata di sport e solidarietà. A dare il calcio di inizio sono state le consigliere comunali Ilaria Pugi e Valentina Sileno. La mattinata si è conclusa un pranzo all’Hotel Minerva per raccogliere fondi a favore dell’associazione.

“La squadra del Comune è sempre disponibile per iniziative di beneficenza promosse dalla città. Ringrazio quindi tutti i partecipanti per la sensibilità dimostrata e la società Olmoponte per la disponibilità”, ha commentato il consigliere comunale Egiziano Andreani, responsabile della squadra del Comune di Arezzo.