Igor Veselinovic è il primo nuovo acquisto dell’Amen SBA

Primo innesto per l’Amen Scuola Basket Arezzo versione 2022/2023, nel roster degli amaranto arriva il bosniaco classe 2001 Igor Veselinovic. Reduce da due stagioni con la Synergy Valdarno, il nuovo arrivo in casa SBA è un prodotto del florido vivaio Next Step Rapallo con cui è approdato in Italia dove ha vestito anche la maglia del Tigullio Sport Team. Alto 201 cm occupa il ruolo è un’ala molto duttile in grado di dare molte variabili tattiche a coach Evangelisti, nonostante la giovane età si è presto segnalato come uno dei migliori prospetti del campionato di Serie C Gold dove ha viaggiato ad oltre 12 punti realizzati a partita con il picco dei 25 messi a referto contro Gema Montecatini nello scorso Marzo. Ad Igor il più caloroso benvenuto nella Scuola Basket Arezzo!

Carriera:

2021/2022 Synergy Valdarno (Serie C Gold)

2020/2021 Synergy Valdarno (Serie C Gold)

2019/2020 Tigullio Sport Team (Serie C Silver)

2018/2019 Next Step Rapallo (Serie D)