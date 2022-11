Il cavallo rampante di via Tarlati sarà illuminato contro il cancro al polmone

Anche il Comune di Arezzo aderisce, insieme a moltissimi Comuni italiani, all’ottava edizione della campagna “Illumina novembre” promossa dall’organizzazione nazionale di volontariato Alcase Italia per sensibilizzare alla lotta contro il cancro al polmone. Chi partecipa all’iniziativa lo fa illuminando di bianco od ornando con fiocchi, palloncini, nastri di questo colore spazi, edifici o monumenti del territorio.

È un modo per ricordare la diffusione di questa malattia e per dare un segnale simbolico di conforto ai malati e alle loro famiglie. Come per tutte le patologie gravi, screening e diagnosi precoce, sottolineano i promotori, costituiscono gli strumenti in grado di salvare la vita. Al contempo, le nuove terapie personalizzate sono capaci di rendere meno aggressivo questo tumore inoperabile che finisce per cronicizzarsi e convivere, anche per anni, con i malati così trattati.

Ad Arezzo la luce bianca illuminerà il cavallo rampante posto al centro della rotonda di via Tarlati tra il parcheggio scambiatore e via Pietri sabato 19 novembre.