Il comune di Castel Focognano ospiterà le finali del campionato italiano di freccette 2022

Il comune di Castel Focognano, nel paese di Rassina, ospiterà le finali del Campionato di Freccette 2022 della Federazione Italian Darts dal 1 al 3 aprile 2022 presso la palestra comunale, Largo Champcevinel 9. La manifestazione organizzata dal responsabile del centro Italia, Andrea Landini, in collaborazione con Open Dart, con il Centro Educativo Nazionale e con il Patrocinio del comune di Castel Focognano, vedrà sfidarsi centinaia di giocatori provenienti da quattro Regioni: Lazio, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna che gareggeranno nelle varie categorie:

VENERDI 1° aprile: Torneo Singolo

SABATO 2 aprile: Inizio Finali a Squadre

DOMENICA 3 aprile: Finali a Squadre + Torneo di Doppio

A questa importante competizione di rilevanza nazionale, partecipano anche due squadre del nostro territorio “Il Real Socanà” e “Il Bar la Pieve” che si sono messe in evidenza nelle gare eliminatorie piazzandosi al primo e al secondo posto.

“Orgoglioso di ospitare nel nostro territorio la finale del campionato di freccette 2022 – ha dichiarato il sindaco di Castel Focognano Lorenzo Remo Ricci – le darts, chiamate comunemente freccette, non sono un semplice passatempo ma una vera e propria disciplina sportiva che si sta sempre più affermando in tutto il territorio Nazionale e la cui popolarità è in continuo aumento. Si tratta di uno sport che anche nel nostro comune di Castel Focognano ha conquistato un gran numero di appassionati e raggiunto prestigiosi traguardi. Realizzare questa importante manifestazione può rappresentare, inoltre, un ulteriore promozione turistica per il nostro territorio e per l’intero Casentino: gli sportivi e gli accompagnatori, provenienti da queste quattro regioni, sosteranno nelle strutture ricettive per tre giorni e potranno avere l’occasione di ammirare le bellezze naturalistiche e artistiche della nostra vallata.Voglio concludere con un forte in bocca al lupo alle nostre due squadre locali”.



IL PROGRAMMA

VENERDI 1 APRILE 2022

Ore 18,00: Pubblicazione Orari e sorteggi Finali a Squadre

Ore 19,00: Apertura Campo gara

Ore 20,00: Inizio Finali Singoli Serie C 501 S.O.

Ore 20,10: Inizio Finali Singoli Categoria Femminile 501 S.O.

Ore 20,20: Inizio Finali Singoli Serie B 501 M.O.

Ore 20,30: Inizio Finali Singoli Serie A 501 D.O.

Ore 22,00: Torneo 301 M.O. aperto a tutti max. 64 iscritti categoria unica.

SABATO 2 APRILE 2022

Ore 09,00: Inizio gare a squadre Serie C 501 S.O. Primo Turno

Ore 10,00: Inizio gare a squadre Serie B 501 M.O. Primo Turno

Ore 11,30: Inizio gare a squadre Serie C 501 S.O. Secondo Turno

Ore 12,00: Inizio gare a squadre Serie Donne 501 S.O. Primo Turno

Ore 12,10: Inizio gare a squadre Serie A 501 D.O. Primo Turno

Ore 12,30: Inizio gare a squadre Serie B 501 M.O. Secondo Turno

Ore 14,00: Inizio gare a squadre Serie C 501 S.O. Terzo Turno

Ore 14,30: Inizio gare a squadre Serie Donne 501 S.O. Secondo Turno

Ore 14,40: Inizio gare a squadre Serie A 501 D.O. Secondo Turno

Ore 15,00: Inizio gare a squadre Serie B 501 M.O. Terzo Turno

Ore 17,00: Inizio gare a squadre Serie Donne 501 S.O. Terzo Turno

Ore 17,10: Inizio gare a squadre Serie A 501 D.O. Terzo Turno

Ore 17,30: Inizio Fase ad eliminazione diretta Serie C 501 S.O.

Ore 18,30: Inizio Fase ad eliminazione diretta Serie B 501 M.O.

Ore 20,00: Inizio Seconda Fase ad eliminazione diretta Serie C 501 S.O.

Ore 20,30: Inizio Fase ad eliminazione diretta serie A 501 D.O.

(in caso di necessità sarà effettuato un turno fra le seconde peggiori dei gironi da 3)

Ore 22,00 Torneo Singolo Cricket A/B – C DONNE (solo per giocatori non impegnati con la squadra)

DOMENICA 3 APRILE 2022

Ore 09,30: Fase ad eliminazione diretta serie C 501 S.O. (su 4 App)

Ore 09,45: Fase ad eliminazione diretta serie B 501 M.O. (su 4 App)

Ore 10,00: Fase ad eliminazione diretta serie A 501 D.O. (su 4 App)

Ore 10,30: Fase ad eliminazione diretta serie Donne 501 M.O. (su 4 App)

Ore 13,00: Torneo a Coppie 501 M.O. (A/B) e 501 S.O. (C/Donne) solo per giocatori non impegnati con la squadra

Ore 16,00: Finali primo, secondo, terzo e quarto posto A,B,C, Donne (M.O.)

Ore 18,00: Premiazioni