Il Comune di Civitella attiva un punto di raccolta comunale per l’emergenza ucraina

CIVITELLA – Si è già messa in moto a Civitella la rete della solidarietà a sostegno dell’emergenza ucraina. Il Comune di Civitella in Val di Chiana ha aperto un punto di raccolta comunale per gli aiuti all’Ucraina, presso la sede della Misericordia di Monte San Savino e Civitella a Badia al Pino (ex scuola elementare).

“Vista la situazione venutasi a creare con la guerra in Ucraina – spiega il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi – come Amministrazione, abbiamo ritenuto doveroso attivare un punto di raccolta comunale al fine di portare a quelle popolazioni martoriate un aiuto concreto attraverso la raccolta di beni di prima necessità. La nostra comunità è già pronta a dare il proprio sostegno. Lo faremo tutti insieme, nella consapevolezza che trattasi di un piccolo aiuto che cerca di dar risposta ai primari bisogni di un popolo costretto a lasciare le proprie case per mettersi in salvo dalla guerra. Un grazie sentito è rivolto a tutti coloro che vorranno rispondere a questo appello di solidarietà e alla Misericordia e gruppo donatori sangue Fratres di Monte San Savino e Civitella che si sono resi disponibili a curarne la logistica”.

Per l’emergenza rifugiati Ucraina, si raccolgono generi alimentari di prima necessità e vestiario. In particolare: sacchi a pelo, asciugamani e coperte (lavati ed imbustati); alimenti non deperibili (snack energetici, pasta, riso, salumi); detersivi e prodotti per l’igiene personale e per i neonati; prodotti per l’infanzia (latte, pannolini, omogeneizzati).

Il punto di raccolta comunale è allestito dunque presso la sede della Misericordia di Monte San Savino e Civitella a Badia al Pino (ex scuola elementare). Sarà aperto nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18.