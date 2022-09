Il comune di Poppi presente al Festival nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, in Abruzzo

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre a Pescara si è svolto l’evento annuale che offre ai visitatori l’opportunità e il piacere della scoperta della rete di eccellenza dei piccoli centri d’Italia. Il progetto, al quale ha preso parte anche il comune di Poppi con l’assessore di riferimento alle associazioni e promozione del territorio Marco Seri ha puntato a valorizzare i borghi, destinazioni ricche di fascino, storia, cultura e paesaggi.

Durante il Festival il comune di Poppi, insieme agli altri aderenti alla rete de “I borghi più belli d’Italia”, si è raccontato al grande pubblico, presentando e promuovendo il proprio territorio, la propria bellezza e le eccellenze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche.

“Uno degli obiettivi della rassegna è quello di far scoprire le bellezze e le peculiarità dal punto di vista enogastronomico di ogni borgo aderente proveniente da tutta Italia, oltre in particolare al territorio abruzzese che ci ha ospitati, condividere le difficoltà ma anche i privilegi e le tradizioni legati all’abitare i nostri borghi cercando di fare squadra, mantenendo ognuno una propria identità, tradizioni, storia, arte, cultura – ha dichiarato l’assessore alla promozione del territorio del comune di Poppi Marco Seri – questa la logica di aderire all’Associazione di Borghi più belli d’Italia di cui Poppi fa parte dal 2002. Il 2023 toccherà alla Toscana con i suoi 29 borghi ospitare ed organizzare il Festival. Approfitto per ringraziare l’assessore alla cultura Silvia Vezzosi per la sua fattiva presenza ed il Presidente Fiorello Primi per essere un instancabile e fiducioso portavoce delle nostre necessità portandole all’attenzione del Governo oltre che delle Regioni.”