Il Comune su WhatsApp promosso a pieni voti

“Se questo è il dato che emerge dalla customer satisfaction – dichiara l’assessore all’innovazione tecnologica Monica Manneschi – la prima cosa da fare è un invito a chi non lo ha ancora utilizzato o non lo conosce: basta il semplice messaggio ‘Iscrivimi’ al numero WhatsApp 3427777361. Dopo di che, sarà possibile fruire del canale di comunicazione via chat che utilizza l’oramai diffusissima app di messaggeria. Dall’altra parte dello smartphone, lo Staff comunicazione del Comune, a cui va il mio ringraziamento perché ha fatto dell’ascolto il suo punto di forza, fornirà risposta ai quesiti degli utenti. Nata nel maggio del 2019 per sperimentare un dialogo più diretto e informale con i cittadini, la chat su WhatsApp si è progressivamente affermata come uno strumento all’avanguardia: sono molte le istituzioni e le pubbliche amministrazioni che nel tempo hanno voluto conoscerla meglio, diventando un modello di riferimento nazionale. Fa piacere che tutto questo venga ancora una volta riconosciuto”.

Entriamo più addentro ai numeri del sondaggio: più dell’82% degli utenti ha ritenuto che le risposte ricevute siano state “rapide/molto rapide”, mentre per quanto riguarda la qualità delle informazioni ricevute circa l’86% l’ha definita “buona/ottima”. Interessante anche il dato relativo alle fasce di età: circa un terzo degli utenti sono over 60, segno che con l’uso di WhatsApp il Comune è riuscito a raggiungere tutte le fasce di popolazione, anche quelle con minor confidenza con i social e le nuove tecnologie. Seguono i cinquantenni e i quarantenni rispettivamente con il 26,6 e il 24,7 mentre i trentenni si collocano al 13,6%.

“Sono stati inoltre raccolti – conclude Manneschi – oltre a questi messaggi di apprezzamento, suggerimenti che saranno attentamente valutati per migliorare il servizio”.