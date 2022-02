Il Consiglio comunale di lunedì 28 febbraio 2022

Quattro punti all’ordine del giorno, fra cui spicca l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale: ecco quanto previsto dal Consiglio comunale del prossimo 28 febbraio. L’appuntamento è fissato per le ore 15, il presidente Nicola Carini aprirà la seduta con le pratiche di rito per poi dare la parola al sindaco Luciano Meoni per le comunicazioni e quindi ai consiglieri per la parte dedicata a interrogazioni, mozioni e atti di indirizzo.

Punto cruciale della prossima seduta è l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano. Il documento, dopo i passaggi e il percorso di presentazione ai professionisti, è pronto per essere adottato. Successivamente si apriranno gli spazi per le osservazioni in vista dell’approvazione definitiva.

Al Consiglio comunale il pubblico potrà partecipare in presenza nei limiti della capienza della sala, previa esibizione del Greenpass, oppure seguire la seduta dalla pagina YouTube del Comune.