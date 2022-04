Il Consiglio Comunale di Montevarchi non si è espresso sull’emergenza profughi ucraini

Nel consiglio comunale del 24 febbraio è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal Pd che impegnava a “a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; a creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società “.

In ragione di ciò e viste anche le numerose risposte che molti nostri concittadini hanno dato nell’imminenza dell’emergenza organizzandosi per inviare aiuti e sostegno economico in Ucraina, come consiglieri di minoranza abbiamo chiesto la convocazione di una Commissione specifica per capire come poter dare un contributo istituzionale concreto a questa grave emergenza umanitaria.

Durante la Commissione, fortemente voluta da noi, sono stati ascoltati i rappresentanti del mondo associazionistico e del terzo settore impegnati nell’accoglienza e nell’invio di aiuti; da lì sono scaturite molteplici esigenze a cui ci siamo sentiti di dover dare risposte concrete e tempestive.

Proprio per questo abbiamo deciso di presentare nel consiglio comunale di lunedì 28 marzo un’ordine del giorno che avrebbe impegnato l’amministrazione comunale di Montevarchi per:

Promuovere specifica azione nei confronti della Prefettura, Questura e tutte le autorità competenti del nostro territorio…. per favorire l’interazione con i richiedenti asilo e fornire risposte in modo efficace e tempestivo.

A predisporre una variazione urgente di bilancio al fine di allocare delle risorse economiche da destinare dell’emergenza…

Purtroppo tutto questo è stato fatto saltare e il Consiglio Comunale di Montevarchi ha scelto di non scegliere.

Noi continuiamo a ritenere che questa guerra rappresenti davvero una grave emergenza umanitaria e da parte nostra continueremo ad impegnarci affinché anche dai piccoli territori come i nostri possano levarsi delle doverose e concrete azioni d’aiuto.

Dispiace non aver avuto la condivisione dell’intero consiglio comunale ma noi Consiglieri di minoranza abbiamo accolto il grido d’aiuto delle associazioni e dei loro rappresentanti e ce ne faremo carico in tutte le sedi e con tutte le nostre possibilità.

Aiutare le vittime innocenti di questa guerra per noi è un dovere al quale non ci sottrarremo mai.

I Gruppi Consiliari

Partito Democratico – Avanti Montevarchi Europa Verde – Impegno Comune