Il Coro Giovanile Toscano in concerto al Santuario del Carmine di Anghiari: appuntamento domenica 4 dicembre

Il Comune di Anghiari è lieto di ospitare, domenica 4 dicembre 2022, il Coro Giovanile Toscano, una delle eccellenze regionali, che si esibirà alle 18.30 al Santuario del Carmine.

I giovani coristi si esibiranno in un concerto di musica prevalentemente sacra, che vuole essere una riflessione sull’amore in tutte le sue forme, sulla vita e sulla morte, con musiche che attraversano i secoli e il mondo, dal Rinascimento ad oggi, dall’America alla Russia.

Nata nel 2016, questa realtà oggi diretta dal Maestro Elisa Pasquini, è formata da giovani coristi, dai diciotto ai trentacinque anni, provenienti da tutta la Toscana che si riuniscono una o due volte al mese per una giornata studio (più raramente un intero weekend) che si conclude, salvo eccezioni, con un concerto. Nel corso degli anni il coro ha partecipato a diversi progetti l’ultimo dei quali è stato “La musica di Dante. I cori giovanili regionali alla corte del Sommo Poeta”, per celebrare i settecento anni dalla morte dell’autore della Divina Commedia.

“Un sentito ringraziamento al Coro Giovanile Toscano, che ha scelto Anghiari per questa giornata – ha dichiarato Alberica Barbolani assessore alla cultura nel comune di Anghiari – un grazie anche alla Filarmonica Pietro Mascagni che ha offerto il locale per le prove e a Don Alessandro Bivignani per la concessione del Santuario del Carmine per il concerto finale. Il Coro Giovanile Toscano vuole preservare, diffondere, far conoscere e apprezzare musica di grande spessore, valorizzando anche le novità assolute e noi siamo orgogliosi di poterlo ospitare”.