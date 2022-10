Il mondo è nostro, il nuovo disco di inediti di Tiziano Ferro

di Roberto Fiorini

Il nuovo disco di Tiziano Ferro uscirà l’11 novembre 2022.

L’ultimo album di inediti di Tiziano Accetto miracoli risale al 2019, pubblicato sempre l’11 novembre.

Coincidenze?

A seguire arrivò un disco di sole cover dal titolo Accetto miracoli: l’esperienza degli altri.

Le aspettative, come sempre nel suo caso di un disco di Tiziano Ferro, sono altissime.

Il nuovo album si chiamerà Il mondo è nostro ed è stato presentato da Tiziano Ferro con queste parole: “Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare? Intanto spero sia un’estate serena. Il mondo è nostro“.

L’album ospiterà grandi artisti italiani e internazionali come Sting che con Tiziano rilegge il brano tratto dal suo ultimo album For Her Love.

Roberto Vecchioni che duetta con Tiziano nell’inedita I Miti.

Caparezza per la prima volta accanto a Ferro in L’angelo degli altri e di se stesso.

E l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini che torna alla musica in Ambra/Tiziano.

