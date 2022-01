Il noto regista greco Yannis Kokkos domani sera al Teatro Garibaldi con il suo Enrico V

di Laura Privileggi

L’8 e 9 gennaio Sebastiano Lo Monaco DIRETTO DA Yannis Kokkos in scena per il centenario del capolavoro di Pirandello.

Nel 2022 ricorre il centenario dell’“Enrico IV” e l’anno nuovo del Teatro comunale Garibaldi si aprirà proprio con la messa in scena del capolavoro di Luigi Pirandello, in una nuova e ambiziosa coproduzione di Associazione SiciliaTeatro, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Biondo Stabile di Palermo e Teatro Stabile di Catania. Un allestimento che debutta a Figline prima di essere messo in scena nel mese di marzo al Teatro della Pergola di Firenze e in altre prestigiose sale italiane. La regia è di un maestro del teatro contemporaneo europeo come Yannis Kokkos.

Sul palco, da protagonista, ci sarà Sebastiano Lo Monaco apprezzato interprete del repertorio pirandelliano su tutti i palcoscenici italiani, Mariangeles Torres, Luca Iacono, Sergio Mancinelli, Giulia Tomaselli, Gaetano Tizzano, Francesco Iaia, Tommaso Garrè. Yannis Kokkos durante l’intervista si racconta:



“Una sfida rilevante per l’epoca contemporanea è costruire una società critica, nella quale siano presenti osservatori critici che sappiano da un lato promuovere una cultura del pensiero e della riflessione e dall’altro prendere decisioni ponderate” La produzione dell’Enrico IV di Luigi Pirandello coniuga e mette a disposizione dello spettatore lo sguardo di uno dei maggiori autori del ‘900 filtrato dalla cultura e dall’esperienza di uno dei più incisivi e stimati registi viventi come Kokkos. Lo spettatore viene accolto, quasi a sua insaputa, all’interno di una seduta psicoanalitica dalla quale uscirà, a fine spettacolo, con molti e rilevanti quesiti sul suo vissuto. Enrico IV è un testo con cui si sono misurati grandi attori italiani ed europei. Sebastiano Lo Monaco, dopo il fertile incontro con Yannis Kokkos, nell’Edipo a Colono di Sofocle, nel 2018, al Teatro Greco di Siracusa, ha deciso di portarlo in scena, continuando così la sua ricerca intorno al mondo pirandelliano anche a Figline.

I biglietti per tutti gli spettacoli del Teatro Garibaldi sono sempre disponibili in prevendita online sul circuito Ticketone e presso i punti vendita Unicoop Firenze e presso la biglietteria del teatro (piazza Serristori – tel. 055952433.)