Il nuovo Cabarduetto: al Teatro Masaccio per ridere e regalare sorrisi

SAN GIOVANNI VALDARNO. “Cabarduetto. Tutto nuovo. Tutto paro”. Domani, venerdì 25 febbraio alle 21 il dinamico duo Francesco Marini e Massi Fruchi delizierà il pubblico del teatro Masaccio uno spettacolo tutto inedito sia negli sketch comici sia nelle canzoni. L’evento di beneficenza è organizzato dal Lions Club Valdarno Host in collaborazione con l’Associazione Paro Paro ed il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno ed il ricavato della serata sarà devoluto alla onlus “Il Sorriso di Enrico”.

“Il Sorriso di Enrico” è nata per ricordare Enrico Dori, ragazzo di soli 20 anni scomparso un pomeriggio di ottobre del 2014, in un incidente d’auto. I suoi genitori e tanti amici, ricordando la sua passione per lo sport ed il calcio in particolare, hanno deciso di far nascere questa associazione a luglio 2015 con un progetto molto ambizioso. Un primo passo si chiama “Spazio Vaggio – sport e non solo….” cioè la costruzione di uno spazio sportivo, ricreativo e di servizi nella zona di Vaggio nel Comune di Castelfranco Piandiscò.

L’ingresso alla serata di domani ha il costo di 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per quello ridotto (bambini fino a 10 anni).

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 055941111.

Per partecipare all’evento, in ottemperanza alle disposizioni governative, i cittadini di età superiore a 12 anni privi di apposita esenzione medica, dovranno esibire il green pass rafforzato ed indossare la mascherina Ffp2.