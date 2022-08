Il parco nazionale delle Foreste casentinesi ospite del numero in edicola di Topolino

Il numero 1482 di Topino ospita un articolo di 4 pagine dal tiitolo “La notte degli alberi viventi”, di Federico Taddia. E’ dedicato alla pubblicazione di Isacco Emiliani e Antonio Panzavolta “81”, un itinerario tra gli alberi più maestosi del Parco nazionale e delle aree attigue, pazientemente immortalati nelle diverse condizioni meteorologiche e di illuminazione di tante notti di ripresa.

Il taglio è godibilissimo e racconta in modo accattivante le avventure di Isacco e Antonio (suo nonno) attraversando le foreste nelle tenebre.

Topolino è arrivato in Italia nel 1930 su un allegato del quotidiano torinese Gazzetta del Popolo. Edito successivamente da Mondadori, Disney e Panini comics ha visto vendite crescere progressivamente fino ad avvicinarsi, in diverse occasioni, al milione. Non a caso rappresenta un punto di riferimento per l’infanzia di molte generazioni di italiani.