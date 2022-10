Il Partito Democratico di Arezzo aderisce alla manifestazione per la Pace del 5 novembre a Roma

“Ci impegniamo ad aiutare, sostenere, soccorrere il popolo ucraino, siamo a fianco delle vittime.

L’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato nel cuore dell’Europa la guerra che si avvia a diventare un conflitto globale tra blocchi militari con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro dei popoli ucraino, russo e dell’Europa intera. Siamo vicini e solidali con la popolazione colpita, con i profughi, con i rifugiati costretti a fuggire, ad abbandonare le proprie case, il proprio lavoro, vittime di bombardamenti, violenze, discriminazioni, stupri, torture.”

“Questo è uno stralcio del manifesto della manifestazione del 5 novembre a Roma in favore della Pace e del popolo ucraino e il Partito Democratico del Comune di Arezzo invita tutti a partecipare a quella che sarà una bella occasione per dare voce alla società civile italiana che è impegnata in prima fila nel sostegno politico e umanitario all’Ucraina” dichiara il Segretario Comunale del PD del Comune di Arezzo Matteo Bracciali

“E’ grazie all’impegno di CGIL, CISL e UIL, le rete associative delle Acli, Arci e tantissime organizzazioni tra cui AOI, Comunità di Sant’Egidio, Azione Cattolica che il popolo della Pace avrà voce in Italia in un momento drammatico per l’Europa e il mondo”

Per partecipare sarà possibile fare riferimento alle Acli e alla CGIL che stanno organizzando i pullman per Roma al numero 345 6990460.