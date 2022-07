Il Pd replica a Tanti e Carlettini e chiarisce sulla proposta di “parco inclusivo”

<< Il dibattito intorno alla nostra proposta su un grande parco giochi inclusivo al Parco Pertini ha bisogno di un chiarimento e una risposta a Tanti e a Carlettini.

Innanzitutto, un chiarimento ai cittadini: la nostra proposta è un parco giochi che accoglie tutti, che include. Le finalità dei parchi inclusivi – ovviamente – sono le stesse degli altri parchi ma con capacità di coinvolgimento assai più ampie. I parchi inclusivi, per definizione, non sono parchi per persone diverse, bensì parchi per tutti: è da questa constatazione che bisogna partire per comprenderne l’importanza e sensibilizzare alla realizzazione di nuove strutture e all’adeguamento di quelle esistenti in chiave sostenibile. Questa è la nostra idea di inclusione che non può essere né fraintesa né strumentalizzata perché non sono necessarie politiche speciali per la disabilità ma “disabilità in tutte le politiche” (mainstraiming disability) Questo e’ quello vogliamo per la riqualificazione del Parco Pertini, una grande e unica area giochi inclusiva come in altre città italiane ed europee al posto del laghetto ormai fatiscente.

La risposta a Tanti e Carlettini: mai avremmo pensato di dover precisare alla Giunta cosa si intende per parco inclusivo, una realtà da tempo presente in moltissime città europee e italiane.

Dopo quasi 10 anni di amministrazione Tanti/Ghinelli non ci sono stati investimenti su questo tema, tanto che non c’è nessun parco in città pensato e realizzato così. Nessun Investimento ma solo i soliti proclami a cui non da’ più credito nessuno >>.