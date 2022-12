Il sindacalista Luca Visentini fermato dalla polizia belga nell’ambito di un’inchiesta per sospetta corruzione

di Stefano Pezzola

E dopo l’apprezzamento per la candidatura del sindacalista Aboubakar Soumahoro, il 20 novembre 2022 arrivavano i complimenti di Enrico Letta al sindacalista Luca Visentini fermato dalla giustizia belga questa mattina nell’ambito di un’inchiesta per sospetta corruzione che coinvolgerebbe anche il Qatar.

Al centro delle indagini, il presunto piano di un Paese del Golfo per influenzare le decisioni politiche e economiche del Parlamento europeo.

Il Paese in questione, secondo Le Soir, che cita fonti informate sui fatti, sarebbe il Qatar, dove si stanno svolgendo in queste settimane i Mondiali di calcio.

Il tribunale federale belga ha confermato di aver condotto 16 perquisizioni in diverse zone di Bruxelles e di aver fermato quattro persone: sarebbero tutti italiani ed uno per l’appunto è il sindacalista Luca Visentini.