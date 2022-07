Il sogno di un’aretina si avvera: fra le prime 6 bellezze di Miss Montevarchi 2022

di Andrea Giustini

E’ un sogno quello che Valentina Tavanti ha visto avversarsi martedì scorso, 26 luglio. La giovane aretina, 30 anni compiuti a marzo, ha partecipato alle selezioni per Miss Italia svoltesi a Montevarchi, e si è aggiudicata il 5° posto. Una bellezza toscana che non poteva essere ignorata. Un metro e ottanta di altezza per 57 chili. Capelli lunghi castano lucente. E occhi verde smeraldo, di quelli che brillano di speranza, ma anche di coraggio e tanta tanta concretezza. Nella sua vita infatti Valentina è riuscita combinare formazione di qualità, passione per la danza ritmica e rigore professionale: oggi, oltre a distinguersi con eleganza in importanti manifestazioni come quella a cui ha partecipato, brilla ad Arezzo nel settore orafo: ha seguito le orme del padre.

«Fin da piccola ho abbinato lo sport allo studio. Mi sono diplomata come ragioniera e nel frattempo, dopo 15 anni di sacrifici, sono arrivata alle Nazionali di Ginnastica Ritmica di Arezzo. Dopodiché ho seguito le orme di mio padre, intraprendendo la carriera di imprenditrice orafa».

Quella ottenuta a Miss Montevarchi 2022 è una soddisfazione che per Valentina ha anche il sapore di un riscatto. La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente tutti quanti, e nel suo caso questi due anni sono stati segnati anche da un incidente familiare. «La vita a volte ti riserva spiacevoli sorprese: un incidente familiare e la pandemia con cui tutti purtroppo abbiamo dovuto lottare mi hanno però portato ad essere più forte, e a togliermi qualche soddisfazione rimasta nel cassetto. Dopo la gioia immensa di aver passato il casting a Chiesina Uzzanese sono arrivata tra le prime sei a Montevarchi, coronando un sogno».

Le concorrenti che hanno partecipato alla competizione erano in tutto 20 e provenivano da ogni parte della Toscana: la vincitrice è stata Martina Comparini. Originaria di Sesto Fiorentino, la giovane donna è stata premiata dall’assessore allo sport del comune di Montevarchi, Lorenzo Allegrucci, e dall’imprenditrice Carlotta Canu. Di seguito si riportano i nomi e i dati delle partecipanti classificatesi dal 1° al 6° posto:

1ᵃ Classificata – Miss Montevarchi 2022 – MARTINA COMPARINI – di Sesto Fiorentino (FI) – 26 anni – impiegata – H. 1,70 – capelli biondi – occhi marroni – del segno dello Scorpione.

2ᵃ Classificata – Miss Rocchetta Bellezza – FEDERICA NAVARI – di Pietrasanta (LU) – 24 anni – commessa – H. 1,73 – capelli biondi – occhi verdi – del segno della Vergine.

3ᵃ Classificata – Miss Terza Classificata- GAIA CORBINELLI – di Vinci (FI) – 20 anni – studentessa – H. 1,70 – capelli castani – occhi marroni – del segno della Vergine.

4ᵃ Classificata – Miss Quarta Classificata – FEDERICA BETTI – di Montevarchi (AR) – 23 anni – impiegata – H. 1,72 – capelli castani – occhi marroni – del segno del Capricorno.

5ᵃ Classificata – Miss Quinta Classificata – VALENTINA TAVANTI – di Arezzo – 30 anni – imprenditrice orafa – H. 1,80 – capelli castani – occhi verdi – del segno dei Pesci.

6ᵃ Classificata – Miss Sesta Classificata – CHIARA FAMBRINI – di Lucca – 23 anni – studentessa – H. 1,73 – capelli biondi – occhi azzurri – del segno del Cancro.