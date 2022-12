Il tasso di mortalità complessivo Covid-19 nel nostro paese nella fascia di età 0-49 è pari a…?

Proviamo ad effettuare una verifica assieme.

Su Google cerca “coronavirus death rate italy age“.

Clicca su immagine e scegli l’immagina a sinistra dal sito Statista.

Ingrandisci il grafico per renderlo leggibile.

Registrandoti puoi salvare il grafico in formato xls, pdf, png e ppt.

Eccolo.



Il grafico riporta il tasso di mortalità per Covid-19 in Italia aggiornato al 14 dicembre 2022 e suddiviso per fasce di età.

Complessivamente, il tasso di mortalità del coronavirus in Italia è stato dello 0,7 per cento (i dati sono forniti dall’Istituto Superiore di Sanità).

Verifica Tu stesso il tasso di mortalità Covid-19 nella fascia di età 0-49 anni e nella fascia di età 50-59 anni.

ISTRUZIONI VIDEO