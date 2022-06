Il “viaggio da sclero”, ieri pomeriggio è stato ricevuto in comune Michele Agostinetto, il giovane affetto da sclerosi multipla che un mese fa è partito dalla sua Valdobbiadene per Lecce

“Il viaggio di Michele Agostinetto è la dimostrazione di come la forza di volontà e la voglia di vivere siano più forti anche delle avversità che la vita, a volte, ci mette di fronte. E’ stato un onore accoglierlo nel nostro Comune, il minimo che potessimo fare per ringraziarlo dell’esempio che rappresenta per tutti coloro che lottano contro la sclerosi multipla”.

Così l’assessore alle Politiche Sociali e Sanità Stefania Franceschini all’indomani della visita di Michele Agostinetto, affetto da sclerosi multipla, che un mesa fa è partito dalla sua Valdobbiadene in questo viaggio-conoscenza che lui ha definito il “viaggio da sclero”. Ieri ha fatto tappa a Castiglion Fiorentino prima di terminare il 22 agosto prossimo a Lecce.

Michele è stato ricevuto in comune dal sindaco Mario Agnelli che gli ha donato una medaglia di San Michele Patrono in segno di amicizia e di ammirazione per la sua testimonianza che vuole dare coraggio a chi convive con questa malattia. Era presente anche il presidente della Pro Loco, Paolo taralli, che gli ha donato la nuova maglietta di Castiglion Fiorentino.