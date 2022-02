In arrivo cinque nuovi assistenti sociali

Nota del vicesindaco Lucia Tanti

“La decisione di incrementare il numero degli assistenti sociali era già stata presa dall’amministrazione anche in considerazione delle nuove situazioni di criticità conseguenti alla pandemia. Da oggi, come deliberato dalla Giunta, ulteriori cinque professionalità si aggiungono al numero degli assistenti sociali del Comune di Arezzo.

Grazie agli investimenti fin qui fatti dall’amministrazione che hanno reso Arezzo un comune virtuoso nelle politiche di coesione sociale e nella risposta adeguata di assistenza in proporzione al numero di residenti, le cinque nuove assunzioni saranno completamente a carico del governo e non graveranno affatto sul bilancio comunale. Un risultato questo che ci consentirà di raggiungere standard di servizio ancora più efficaci per una città inclusiva, solidale e ottimamente organizzata per i servizi di assistenza.

La figura dell’assistente sociale è infatti sempre più strategica nelle politiche di protezione sociale e di supporto concreto ai cittadini che si trovano ad affrontare nuove e vecchie criticità e del resto sono convinta da sempre che gli investimenti nelle politiche di coesione sociale non si esplicitano solo nella rete di servizi messi in campo o di importanti strumenti di innovazione sociale come la Fondazione Arezzo Comunità, ma anche e parimenti negli investimenti legati alle professionalità in forza all’amministrazione comunale senza le quali nessuna azione di sostegno sarebbe possibile”.