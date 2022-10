Incidente mortale a Castiglion Fiorentino otto persone ferite perde la vita una 22enne

Questa notte alle ore 11.45 in Loc. Vitiano lungo la SR71 si è verificato un incidente stradale.

Scontro fronto-laterale tra tre auto. Intervenuti sul posto: Automedica Arezzo, Croce bianca di Monte San Savino Infermierizzata, ambulanza della Croce Rossa di Castiglion Fiorentino, ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, della Misericordia di Arezzo e ambulanza della Misericordia di Monte San Savino. Presenti anche i Vigili del fuoco di Arezzo e la Polizia Municipale di Arezzo.

Otto le persone coinvolte.

– 3 ricoverati in codice giallo all’Ospedale della Fratta. Due uomini (23 e 22 anni) ed una donna ( 22 anni)

– 3 ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Due uomini ( 32 e 37 anni) ed una donna (32 anni)

– 1 ricoverato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. Uomo di 23 anni.

– 1 donna di 22 anni. Nonostante gli interventi di rianimazione dei sanitari è deceduta sul posto